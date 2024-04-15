Илья Карпенков рассказал о влиянии баскетбола на рост человека

А также назвал преимущества этого вида спорта Центровой БК «Химки» Илья Карпенков сообщил «Телеканалу 360», что профессиональный спорт может ослабить иммунитет, поэтому спортсмены должны особенно внимательно следить за своим здоровьем.
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