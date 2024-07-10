Прецедент создан. Чиновница, живущая на деньги госкорпорации, назвала наших "отважных", ФАШИСТАМИ

Николай Кузнецов

Это жопа! Особь, проживающая в России не боится так сказать про людей, воюющих за эту же страну. Это показательно, если не вранье. До какой же степени у нас двойные стандарты, прямо как на Западе. Призывают к патриотизму, призывы защищать родину и почти безнаказанность тех, кто порочит защитников страны, кто мешает ходу СВО. АБСЮРД, как говорил один король из фильма.