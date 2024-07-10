Прецедент создан. Чиновница, живущая на деньги госкорпорации, назвала наших "отважных", ФАШИСТАМИ

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Комментарии
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Сергей Кожин
Полиция испугалась ее воплей.
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14 час.
Сергей Кожин
Все равно они будут лживыми. Гнать ее с работы поганой метлой и с волчьим билетом. Позор &quot;Зениту&quot; и ФРС!
Ответить
14 час.
Николай Кузнецов
Это жопа! Особь, проживающая в России не боится так сказать про людей, воюющих за эту же страну. Это показательно, если не вранье. До какой же степени у нас двойные стандарты, прямо как на Западе. Призывают к патриотизму, призывы защищать родину и почти безнаказанность тех, кто порочит защитников страны, кто мешает ходу СВО. АБСЮРД, как говорил один король из фильма.
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11 час.

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