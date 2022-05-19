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«Айнтрахт» выиграл Лигу Европы, Марио Фернандес приостановит карьеру, баскетбольную сборную России отстранили, гимнаста Куляка наказали за букву Z и другие новости утра

1. «Айнтрахт» выиграл Лигу Европы, победив «Рейнджерс» в финале (1:1, в серии пенальти – 5:4). С точки не забил лишь опытный Аарон Рэмзи.

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