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Протестующие французские фермеры сожгли здание страховой службы

Протестующие французские фермеры сожгли здание страховой службы

скриншот из видео Здание социальной страховой службы в Нарбонне на юго-западе Франции почти полностью сгорело в результате пожара, который возник из-за действий протестующих фермеров, сообщила местная газета L'Indépendant со ссылкой на очевидцев.

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