Ввоз мандаринов в Челябинскую область увеличился

В Россельхознадзоре заявили об отсутствии дефицита мандаринов на Южном Урале. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Уральского межрегионального управление Россельхознадзора, за период с 1 ноября по 10 декабря текущего года в Челябинскую область ввезли 601 тонну этих цитрусовых.
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