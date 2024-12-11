Ввоз мандаринов в Челябинскую область увеличился

В Россельхознадзоре заявили об отсутствии дефицита мандаринов на Южном Урале. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Уральского межрегионального управление Россельхознадзора, за период с 1 ноября по 10 декабря текущего года в Челябинскую область ввезли 601 тонну этих цитрусовых.