Татарское книжное издательство поздравило ветеранов отрасли с Днем пожилого человека

В казанском ресторане «Китап club» в честь Дня пожилого человека руководство Татарского книжного издательства при поддержке администрации «Дома печати на Баумана» провело торжественный обед для ветеранов, которые в разное время работали в издательстве.
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