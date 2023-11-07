Правительство поддерживает инициативу об ужесточении наказания за преступления в Сети

Власти назвали подобные изменения "актуальными и заслуживающими внимания" Правительство поддерживает проект об ужесточении наказаний за распространение деструктивного контента в интернете, но его нужно доработать.
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