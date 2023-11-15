Крупнейшая криминальная война в истории России: что творилось в Тольятти в 1990-х самая жестокая

Самый знаменитый автомобильный концерн России тольяттинский «АвтоВАЗ» (прежде Волжский автомобильный завод) в 1990-2000-х годах стал разменной монетой в руках криминальных группировок, в борьбе за контроль над ним погибло сотни человек как самих бандитов, так и представителей бизнеса, правоохранительных органов, прессы… Лакомый кусок Тольяттинская криминальная война с начала 90-х это сплошная череда убийств, захлестывавших эту российскую столицу автопрома волнами.