Журналист из Индии назвал рукопожатие Владимира Путина железным

Индийский журналист Кумар Ракеш вспомнил о встрече с Владимиром Путиным в Кремле.Индийский журналист Кумар Ракеш поделился воспоминаниями о личной встрече с президентом России Владимиром Путиным в Кремле и рассказал о его "железном" рукопожатии.