Россияне стали чаще проводить отпуска на родине

МОСКВА, 3 августа, ФедералПресс. В 2024 году наблюдается рост числа россиян, которые начали больше исследовать свою страну: количество поездок дважды в год увеличилось на 11 %, а частота поездок раз в месяц возросла на 27 %.
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