Светлана Сырцева: Сегодня войска российской армии творят новую историю

Сырцева Светлана Петровна, начальник Управления Застолбской сельской территорией Рамешковского округа: – Сегодня войска российской армии творят новую историю, освобождая людей от носителей бесчеловечной идеологии нацизма и защищая безопасность наших рубежей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии