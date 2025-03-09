Правоохранители задержали мужчину, открывшего стрельбу по школьникам в Москве

Правоохранители задержали мужчину, подозреваемого в стрельбе по несовершеннолетним на западе Москвы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Главного следственного управления Следственного комитета (ГСУ СК) РФ по столице.
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