ЗВЕЗДНЫЙ БУЛЬВАР
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ЗВЕЗДНЫЙ БУЛЬВАР

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На ВДНХ прошёл завершающий конный церемониал Кремлёвской школы верховой езды

На ВДНХ прошёл завершающий конный церемониал Кремлёвской школы верховой езды

На ВДНХ состоялся завершающий в этом сезоне традиционный конный церемониал всадников Кремлёвской школы верховой езды.

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