Маркетплейсы могут обязать обеспечивать безопасность доставки товаров

Глава комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов подготовил законопроект, обязывающий маркетплейсы обеспечивать безопасность доставляемых товаров, не допускать пересылку запрещенных веществ и идентифицировать получателей.
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