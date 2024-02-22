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Маркетплейсы могут обязать обеспечивать безопасность доставки товаров

Глава комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов подготовил законопроект, обязывающий маркетплейсы обеспечивать безопасность доставляемых товаров, не допускать пересылку запрещенных веществ и идентифицировать получателей.

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