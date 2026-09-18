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"Это очень удобно". Томенко дистанционно проголосовал на выборах депутатов Госдумы и АКЗС

"Это очень удобно". Томенко дистанционно проголосовал на выборах депутатов Госдумы и АКЗС

Глава региона отметил, что впервые выбрал такой формат Губернатор Алтайского края Виктор Томенко дистанционно проголосовал на выборах в пятницу, 18 сентября.

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