В Дубенском районе на избирательном участке организована выставка

Избирательный участок в селе Лужное Дубенского района тематический. На родине прославленного мореплавателя, соратника Витуса Беринга, первооткрывателя Аляски капитана-командора Алексея Ильича Чирикова в память о великом земляке организована фотовыставка.
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