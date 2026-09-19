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Тульские новости

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В Дубенском районе на избирательном участке организована выставка

В Дубенском районе на избирательном участке организована выставка

Избирательный участок в селе Лужное Дубенского района тематический. На родине прославленного мореплавателя, соратника Витуса Беринга, первооткрывателя Аляски капитана-командора Алексея Ильича Чирикова в память о великом земляке организована фотовыставка.

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