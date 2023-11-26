Этот обзор для меня немного личный. Разглядываю дом — и провожу параллели с собственной жизнью. Сравниваю с местом, где провела детство.
Хорошо ли живут в соседней Финляндии? Показываю квартиру обычной семьи в небольшом городке
Комментарии
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Александр Гранков
Дело не в том, как финны живут сейчас (по сравнению с жителями других стран), а в том, - как он будут жить дальше в обозримом будущем. Тут что-то не просматривается обнадеживающие перспективы типа "Светлый путь к коммунизму".
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7 час.
Елена Александровна
Бывала я в финских квартирах ОБЫЧНЫХ людей! тут прям какая-то выставочная, показательная на фото, буд-то бы и не живёт там никто! а не хотите с/у 1,5 метра и там же душ с дыркой в полу, а то и вообще без душа, или кухонька в 3 метра без окна, или крошечная квартирка из трёх малюсеньких комнат где проживают четыре, довольно взрослых человека?! при чём, все те у кого я бывала в гостях, вполне неплохо зарабатывают! и кто в России то теперь не даёт жить хорошо? дефицита сейчас нет, ремонт сделать не проблема, всего полно и на любой карман, было бы желание! ЛЕНЬ, БЕЗВКУСИЦА и очень низкий уровень бытовой культуры, да ещё вечное нытьё с причитаниями, что вам чего-то не даёт государство - вот главные проблемы наших граждан! Кто старается и стремится, у того и квартиры, и дома уютные, и красивые! хватит ныть и завидовать, учитесь устраивать свой быт!
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6 час.
Лидия
На финов и Европу до наших границ мне наплевать, нужна какая-то программа, противостоящая бунтам и революциям. Мне кажется, всякие Жилищники нас готовят к новому бунту, иногда хочется пойти на обсуждение с ними вопросов ЖКХ в своём доме с гранотомётом, может тогда услышат жильцов.
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5 час.
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