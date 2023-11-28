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Бюст выдающегося терапевта Григория Захарьина перенесли в Пензе

В Пензе переехал бюст выдающегося русского терапевта и уроженца Сурского края Григория Захарьина. Теперь он установлен на центральной аллее, ведущей от общественного транспорта до входа в стационар Клинической больницы №6 имени Г.

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