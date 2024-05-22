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Иваново

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Ветераны боевых действий теперь могут оформить электронное удостоверение

Ветераны боевых действий теперь могут оформить электронное удостоверение

Ветераны боевых действий теперь могут оформить электронное удостоверениеЦифровой документ позволит без заявлений получать выплаты от Минобороны России, включая денежное довольствие, а также федеральные и региональные выплаты, привилегии от банка-партнера.

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