Ветераны боевых действий теперь могут оформить электронное удостоверение

Ветераны боевых действий теперь могут оформить электронное удостоверениеЦифровой документ позволит без заявлений получать выплаты от Минобороны России, включая денежное довольствие, а также федеральные и региональные выплаты, привилегии от банка-партнера.
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