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Регионы России

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Лесные пожары в Турции и Средиземноморье угрожают туристическим регионам

Лесные пожары в Турции и Средиземноморье угрожают туристическим регионам

Летом 2021 года Турция столкнулась с самым масштабным лесным бедствием в своей современной истории. За короткий период в стране возникло более 200 лесных пожаров, основные очаги которых располагались в районах Манавгат (Анталья), Мармарис и Бодрум (Мугла).

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