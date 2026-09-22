Лесные пожары в Турции и Средиземноморье угрожают туристическим регионам

Летом 2021 года Турция столкнулась с самым масштабным лесным бедствием в своей современной истории. За короткий период в стране возникло более 200 лесных пожаров, основные очаги которых располагались в районах Манавгат (Анталья), Мармарис и Бодрум (Мугла).