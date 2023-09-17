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Представляем пять самых важных автомобильных новостей прошедшей недели

Представляем пять самых важных автомобильных новостей прошедшей недели

Из этой подборки вы, как обычно, узнаете пять главных автомобильных новостей. Всё только самое интересное: седан Cadillac CT5 обновился, пикап Jeep Gladiator лишился дизеля, Ford F-150 пережил рестайлинг, Volkswagen представил «заряженный» седан ID.

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