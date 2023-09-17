Представляем пять самых важных автомобильных новостей прошедшей недели

Из этой подборки вы, как обычно, узнаете пять главных автомобильных новостей. Всё только самое интересное: седан Cadillac CT5 обновился, пикап Jeep Gladiator лишился дизеля, Ford F-150 пережил рестайлинг, Volkswagen представил «заряженный» седан ID.