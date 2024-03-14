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Закон, порядок, государство

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Разведчики группировки войск «Днепр» уничтожили личный состав ВСУ на опорном пункте, применив мобильные ПТРК «Метис»

Разведчики группировки войск «Днепр» уничтожили личный состав ВСУ на опорном пункте, применив мобильные ПТРК «Метис»

Противотанковый ракетный комплекс «Метис» предназначен для поражения современной и перспективной бронетанковой техники, оснащенной динамической защитой, фортификационных сооружений, живой силы противника в любое время суток и в сложных метеоусловиях .

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