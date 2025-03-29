Русские шоколатье устанавливают связи для импорта органического какао из Сьерра-Леоне

Русские компании заинтересованы в закупке органических какао-бобов из Сьерра-Леоне. Посол этой страны в России, Мохамед Йонгаво, сообщил о готовности поддержать инициативу и предложил долгосрочные инвестиции в земельные угодья для производства какао.