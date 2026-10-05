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Пункт-А

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Астраханская прокуратура добилась для матери погибшего бойца СВО выплаты в 400 тыс. рублей

Астраханская прокуратура добилась для матери погибшего бойца СВО выплаты в 400 тыс. рублей

Ей отказали, потому что сын в списках не значился. Прокуратура Лиманского района в ходе проверки заявления матери погибшего участника специальной военной операции установила, что сын заявительницы погиб в октябре 2022 года при выполнении боевых задач.

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