Мода и Шоу-бизнес
ГлавнаяОдеждаОбувьАксессуарыКрасотаПсихология
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Мода и Шоу-бизнес

53 503 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • ПавелЗзаварзин
    ... общественный сортир с надписью "имени Пугачевой..."Депутат предложил...
  • Ингерман Ланская
    "народный", а Народ его не знает... О,Как!! в совдепии вешали названия не столько за талант, сколько  за многократное...Умер народный арт...
  • Виктория Иванова
    И там хитрожопят! 😏Стало известно о ...

«Каюсь. Мне нет оправдания»: Татьяна Овсиенко впервые объяснилась за скандальный концерт в Краснодаре

«Каюсь. Мне нет оправдания»: Татьяна Овсиенко впервые объяснилась за скандальный концерт в Краснодаре

Певица Татьяна Овсиенко впервые дала интервью после долгого затишья. В эфире программы «Малахов» на канале «Россия 1» артистка оправдалась за свое скандальное выступление в Краснодаре в 2024 году и публично раскаялась перед поклонниками.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх