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Россия обогнала Францию и Италию по числу «сверхбогатых» людей

Россия обогнала Францию и Италию по числу «сверхбогатых» людей

Консалтинговая компания Henley & Partners совместно с New World Wealth провели исследование и сообщили во вторник, 18 октября, что Россия занимает в мире десятое место среди центимиллионеров – сверхбогатых людей, владеющих состоянием от $100 млн.

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