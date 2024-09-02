Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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"У врага не должно быть тепла, не должно быть света, воды, еды и, самое главное, не должно быть государства" (ц)

"У врага не должно быть тепла, не должно быть света, воды, еды и, самое главное, не должно быть государства" (ц)

Разлет пакета Вампира на максимальном расстоянии, очень большой. Стрелять из него прицельно невозможно, если только цель не определяется по такому принципу: попадите в город, именно так и поступает хохол.

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