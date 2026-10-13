Штурмовик заявил, что боевики ВСУ всегда бегут, едва завидев бойцов ВС РФ

Корреспондент Zvezdanews Андрей Вакула работает в зоне проведения специальной военной операции. На этот раз он пообщался со штурмовиками 35-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады, которые освобождали село Петровское в ДНР.
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