В Джанкое водитель легковушки наехал на двоих детей

По информации МВД Крыма, вчера вечером на улице Проезжая водитель легкового автомобиля совершил наезд на двоих пешеходов 2015 года рождения, переходящих проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.
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