Звезда фильма «Малышка на миллион» рассказала о скором пополнении в семье Кадр из фильма «Писатели свободы»Звезда фильма «Малышка на миллион», 52-летняя Хилари Суэнк, поделилась радостной новостью с поклонниками: актриса станет мамой в третий раз! О скором пополнении в семье она рассказала в социальных сетях, опубликовав забавное видео.