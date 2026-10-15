Звезда фильма «Малышка на миллион» рассказала о скором пополнении в семье Кадр из фильма «Писатели свободы»Звезда фильма «Малышка на миллион», 52-летняя Хилари Суэнк, поделилась радостной новостью с поклонниками: актриса станет мамой в третий раз! О скором пополнении в семье она рассказала в социальных сетях, опубликовав забавное видео.
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