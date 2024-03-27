Бельгийские ученые создали ИИ для прогнозирования вкуса пива

Бельгийские ученые решили прибегнуть к помощи искусственного интеллекта для улучшения вкуса пива. По мнению главы исследовательской группы профессора Кевина Ферштрепена, ИИ необходим, чтобы разобраться во всех хитросплетениях восприятия человеком ароматов.