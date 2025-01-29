Предатель КГБ Виктор Шеймов: почему в Америке он подал в суд на ЦРУ

Бегство на Запад советского шифровальщика майора КГБ Виктора Шеймова и его семьи было настолько хорошо подготовленным, что спецслужбы СССР несколько лет ничего не знали об их судьбе, всерьёз рассматривая даже версию об убийстве.
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