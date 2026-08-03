Театр абсурда
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Театр абсурда

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Жена предполагаемого убийцы учёного Зезина посыпалась. В её версии нашли нестыковки: "Весьма нелепо"

Жена предполагаемого убийцы учёного Зезина посыпалась. В её версии нашли нестыковки: "Весьма нелепо"

Жена предполагаемого убийцы учёного Никиты Зезина посыпалась. В её версии нашли нестыковки. На странности в её комментариях журналистам указал Василий Ющук: "Весьма нелепо".

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