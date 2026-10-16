На линии наш дорогой Димитрий-Принудитель, то есть Дмитрий Медведев"Трамп: «Они [украинцы] не будут мириться при Зеленском.
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Милые бранятся- только тешатся. Они крепко повязаны одной целью- уничтожить Россию.