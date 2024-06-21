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Виталий Калешин о Молдове в 1990-х: «О Горбачеве всегда все негативно отзывались. Когда был сухой закон, вырубили все виноградники, а часть ВВП составляло виноделие»

Виталий Калешин о Молдове в 1990-х: «О Горбачеве всегда все негативно отзывались. Когда был сухой закон, вырубили все виноградники, а часть ВВП составляло виноделие»

– Каким был этот клуб и вообще футбол в Молдове в 90-х? – Для меня это был космический уровень. Я, молодой парень, попал из Третьей лиги – в России тогда такая существовала – в Суперлигу.

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