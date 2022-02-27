Московская биржа сообщила об изменении риск-параметров на валютном, срочном рынке и рынке СПФИ

Решением НКО НКЦ (АО) с 28 февраля 2022 г. изменяются следующие риск-параметры: Валютный рынок: № Актив Описание Действующие минимальные ограничительные уровни ставок рыночного риска Новые минимальные ограничительные уровни ставок рыночного риска 1 уровень 2 уровень 3 уровень 1 уровень 2 уровень 3 уровень 1 USD Доллар США 10% 12% 14% 15% 17% 19% 2 USDF Доллар США фикс 15% 17% 19% 20% 22% 24% 3 EUR Евро 10% 12% 14% 15% 17% 19% 4 EURF Евро фикс 15% 17% 19% 20% 22% 24% 5 GBP Фунт стерлингов 11% 13% 15% 16% 18% 20% 6 CHF Швейцарский франк 11% 13% 15% 16% 18% 20% 7 HKD Гонконгский доллар 10% 12% 14% 15% 17% 19% 8 JPY Японская иена 11% 13% 15% 15.
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