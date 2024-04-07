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FiNE NEWS

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Компания Ивлеевой подала иск на поставщика картошки

Компания Ивлеевой подала иск на поставщика картошки

До этого представителей не устраивало качество газировки, которая выходила под брендом блогера Фото: социальные сети Известно, что Анастасия Ивлеева — не только скандальная персона, устроившая «голую» вечеринку в Москве, но и вполне успешный бизнесмен.

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