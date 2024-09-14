Орловцев предупредили, какие праздничные дни в 2025 году будут перенесены

На минувшей неделе был опубликован производственный календарь на 2025 год. Согласно постановлению Правительства РФ, предусматривается перенос следующих выходных дней: с субботы 4 января на пятницу 2 мая; с воскресенья 5 января на среду 31 декабря; с воскресенья 23 февраля на четверг 8 мая; с субботы 8 марта на пятницу 13 июня; с субботы 1 ноября на понедельник 3 ноября.