Орелtimes
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Орелtimes

98 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Татьяна Гусева
    Блин, а я так и не увидела!! Как обидно!В Орловской облас...
  • Татьяна Гусева
    Слава нашим силам ПВО! Спасибо вам, ребята, за то, что у нас в области не взрываются дома!Количество сбитых...
  • Татьяна Гусева
    У меня есть знакомый, который уже много лет живёт на пособие от бюро трудовой занятости. Вроде, внешне выглядит абсол...В Орловской облас...

Орловцев предупредили, какие праздничные дни в 2025 году будут перенесены

Орловцев предупредили, какие праздничные дни в 2025 году будут перенесены

На минувшей неделе был опубликован производственный календарь на 2025 год. Согласно постановлению Правительства РФ, предусматривается перенос следующих выходных дней: с субботы 4 января на пятницу 2 мая; с воскресенья 5 января на среду 31 декабря; с воскресенья 23 февраля на четверг 8 мая; с субботы 8 марта на пятницу 13 июня; с субботы 1 ноября на понедельник 3 ноября.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх