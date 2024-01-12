Гигантские приматы ростом более 3 метров обитали в Китае до своего исчезновения

Что погубило самого большого примата, когда-либо жившего на Земле? Гигантопитек черный (Gigantopithecus blacki), рост которого превышал 3 метра, был самым крупным видом приматов, когда-либо обитавших на Земле (по крайней мере, из тех, о которых мы знаем).