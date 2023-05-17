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В Новосибирске не будут запускать торт по реке вместо салюта, а просто съедят

В Новосибирске не будут запускать торт по реке вместо салюта, а просто съедят

Презентация торта состоится 24 июня, новосибирцы смогут попробовать угощение Власти Новосибирска предложили местным кондитерам принять участие в акции - всем вместе приготовить огромный торт ко Дню города, сообщает Telegram-канал "Сибирьмедиа".

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