«В Хезболле всё делается просто». И быстро

Людмила Лиханова

А это и про вас. Вы ведь не ашкенази и не сефард - это элита, в лучшем случае недоеврей в их глазах и расходный материал. А если вы просто гой...то читайте ЧТО вас и вашим близким пророчат эти нелюди.