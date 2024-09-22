Партия "Хезболла" оперативно провела собственное расследование, установила коррупционеров (а коррупция часто идёт рука об руку с предательством) и казнила алчных негодяев, чьи действия нанесли страшный ущерб ливанскому народу.
«В Хезболле всё делается просто». И быстро
Комментарии
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Людмила Лиханова
А это и про вас. Вы ведь не ашкенази и не сефард - это элита, в лучшем случае недоеврей в их глазах и расходный материал. А если вы просто гой...то читайте ЧТО вас и вашим близким пророчат эти нелюди.
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52 мин.
Людмила Лиханова
А это всего лишь кусочек из их Талмуда - руководства к действиям. Читайте и продолжайте "жалеть" их. Там, где они появляются всегда идет передел власти, финансов и просто жизни. Поздравляю. Вы - жалельщик геноцидников.
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49 мин.
Людмила Лиханова
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47 мин.
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