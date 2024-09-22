Новости, событи...
ГлавнаяГеополитикаВ РоссииСтёбБывший СССРЭкономика и финансы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости, события, факты

147 683 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир Балаев
    Вот их прямо к нам, на Индигирку, на колымскую трассу лет на пятнадцать с кайлом и лопатой...   Свежий морозный возду...Ждуньи из Крыма ж...
  • Виктор Онегин
    Если Вы вскрытие недостатков в руководстве, бездарное управление,воровство у народа называете брюзжанием, Вы просто в...Больше не добрень...
  • Владимир Балаев
    Совсем ОДИЩАЛИ?!  До такого лютого маразма даже Геббельс не додумался в лучшие годы.  Срочно изолировать от общества!...Литовский ведущий...

«В Хезболле всё делается просто». И быстро

«В Хезболле всё делается просто». И быстро

Партия "Хезболла" оперативно провела собственное расследование, установила коррупционеров (а коррупция часто идёт рука об руку с предательством) и казнила алчных негодяев, чьи действия нанесли страшный ущерб ливанскому народу.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Людмила Лиханова
А это и про вас. Вы ведь не ашкенази и не сефард - это элита, в лучшем случае недоеврей в их глазах и расходный материал. А если вы просто гой...то читайте ЧТО вас и вашим близким пророчат эти нелюди.
Ответить
52 мин.
Людмила Лиханова
А это всего лишь кусочек из их Талмуда - руководства к действиям. Читайте и продолжайте &quot;жалеть&quot; их. Там, где они появляются всегда идет передел власти, финансов и просто жизни. Поздравляю. Вы - жалельщик геноцидников.
Ответить
49 мин.
Людмила Лиханова
Ответить
47 мин.

Картина дня

наверх