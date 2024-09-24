Столица предоставит грантовую поддержку участникам проекта «Московский постамат»

Представители малого и среднего бизнеса, ставшие участниками Московского инновационного кластера, могут компенсировать до половины затрат при установке устройств городской сети «Московский постамат» во дворах и подъездах жилых домов.
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