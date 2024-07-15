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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Баскетбол в ее крови». Кэндис Паркер тренирует дочь Кобе Брайанта

«Баскетбол в ее крови». Кэндис Паркер тренирует дочь Кобе Брайанта

Легенда женской НБА, которая ранее выступала за «Лос-Анджелес», выложила пост, посвященный занятию с 7-летней Бьянкой.

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