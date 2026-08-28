Monde: крупные черноморские порты Украины парализованы больше месяца

Работа крупных черноморских портов Украины парализована уже больше месяца, пишет газета Le Monde. «Россиия усилила удары по судам, заходящим в порты Одессы и соседних городов или выходящим из них, настолько, что местное морское движение остановилось более месяца назад», — говорится в материале.
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