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Monde: крупные черноморские порты Украины парализованы больше месяца

Monde: крупные черноморские порты Украины парализованы больше месяца

Работа крупных черноморских портов Украины парализована уже больше месяца, пишет газета Le Monde. «Россиия усилила удары по судам, заходящим в порты Одессы и соседних городов или выходящим из них, настолько, что местное морское движение остановилось более месяца назад», — говорится в материале.

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