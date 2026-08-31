Экс-агент ЦРУ: Достаточно взглянуть на карту, чтобы понять – Россия закончит войну победителем

Для американцев Европа – разменная монета в поддержке продолжения войны на Украине хотя бы до конца срока Дональда Трампа.
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