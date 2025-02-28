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Мода и Шоу-бизнес

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Хаминский: Буйнову может грозить срок за ДТП при тяжелых травмах пострадавшей

Хаминский: Буйнову может грозить срок за ДТП при тяжелых травмах пострадавшей

Народному артисту России Александру Буйнову может грозить лишение свободы сроком до двух лет за дорожно-транспортное происшествие в Подмосковье, если травмы пострадавшей женщины расценят как тяжкий вред здоровью.

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