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Новоаннинский сегодня 🇷🇺NOVO_TODAY

4 подписчика

Что опять?🙈🙈🙈 С 23 по 28 декабря нас ожидает шестидневная рабочая неделя. 😢Суббота, 28 декабря, станет рабочим днем, а выходной день переносится на 30 декабря, понедельник.

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