Что опять?🙈🙈🙈 С 23 по 28 декабря нас ожидает шестидневная рабочая неделя. 😢Суббота, 28 декабря, станет рабочим днем, а выходной день переносится на 30 декабря, понедельник.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Что опять?🙈🙈🙈 С 23 по 28 декабря нас ожидает шестидневная рабочая неделя. 😢Суббота, 28 декабря, станет рабочим днем, а выходной день переносится на 30 декабря, понедельник.