Городской парк Орла готовят к встрече Масленицы

В Городском парке Орла украшают территорию для встречи «Широкой Масленицы». Уже завтра, 2 марта, здесь состоятся масштабные гуляния, а сегодня на аллеях парка появились разноцветные флажки и первые арт-объекты.
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