Актриса фильма «По щучьему велению» Мила Ершова выходит замуж

Российская актриса Мила Ершова и звезда молодежных сериалов Святослав Рогожан объявили о женитьбе. Звезды сообщили о предстоящем событии в соцсетях, опубликовав фото, на котором Мила показывает обручальное кольцо.
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