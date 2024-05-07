Saudi Aramco повысила цены для азиатских потребителей Июнь станет третьим месяцем повышения цен на саудовскую нефть, что говорит о том, что в Aramco уверены в спросе.
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Saudi Aramco повысила цены для азиатских потребителей Июнь станет третьим месяцем повышения цен на саудовскую нефть, что говорит о том, что в Aramco уверены в спросе.
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